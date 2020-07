Avete mai visto la fidanzata Flavio Insinna? Ex concorrente di Affari Tuoi [FOTO] (Di lunedì 6 luglio 2020) Classe 1965, Flavio Insinna è uno dei conduttori più amati e seguiti del piccolo schermo. Noto per la sua lunga conduzione di Affari Tuoi conclusasi nel 2017 a seguito dello scandalo dei fuori onda sollevato da Striscia la Notizia, in cui Insinna offendeva i concorrenti della trasmissione. Successivamente ha preso le redini dell’Eredità dopo la morte di Fabrizio Frizzi. Per quanto riguarda la sua vita privata, Insinna nel 2018 è stato paparazzato in compagnia di un’ex concorrente di Affari Tuoi, Adriana Riccio. Chi è Adriana Riccio, la fidanzata di Flavio Insinna FOTO Galeotto fu Affari Tuoi per Flavio Insinna. Il programma che ha condotto per anni, infatti, oltre a renderlo uno dei conduttori televisivi più amati, gli ha fatto anche trovare l’amore. Adriana Riccio è stata una concorrente del ‘gioco dei ... Leggi su velvetgossip

Ultime Notizie dalla rete : Avete mai Avete mai visto il figlio di Isabella Ferrari? Ha 19 anni ed è bellissimo foto Velvet Gossip Parte l'Offerta di Intesa Sanpaolo: "Sinergie e valore per gli azionisti superiori alle stime di Ubi"

MILANO - Quasi cinque mesi dopo l'annuncio, l'Offerta pubblica di scambio di Intesa Sanpaolo su Ubi Banca passa alla decisiva prova dei soci dell'asse Bergamo-Brescia. Da oggi al 28 luglio, infatti, g ...

Maurizio Costanzo, «Morricone e la nostra collaborazione con Mina»

Con la musica di Ennio Morricone, Maurizio Costanzo insieme al drammaturgo Chigo De Chiara, ha firmato una delle canzoni più amate e ascoltate in tutto il mondo: «Se telefonando», nel 1966, nella indi ...

