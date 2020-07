Avete mai visto il figlio di Isabella Ferrari? Ha 19 anni ed è bellissimo [FOTO] (Di lunedì 6 luglio 2020) Isabella Ferrari è una delle attrici più belle e più brave della televisione italiana. Il suo fascino, la sua eleganza la rendono particolare ed è amatissima da tutti. Nata in provincia di Piacenza l’attrice è dotata di una bellezza quasi ipnotica con la sua chioma bionda e i suoi occhi color smeraldo. La sua carriera inizia dagli anni Ottanta collezionando successi uno dopo l’altro. Oggi a cinquant’anni inoltrati conserva ancora quel fascino che la rende unica. L’attrice è stata legata allo stilista Massimo Osti da cui ha avuto una figlia: Teresa. Successivamente incontra Renato De Maria e i due sono genitori di Nina e Giovanni. Quest’ultimo è il piccolo di casa. Giovanni De Maria, il figlio di Isabella Ferrari FOTO Giovanni De Maria è il figlio più piccolo di Isabella Ferrari e Renato ... Leggi su velvetgossip

Ultime Notizie dalla rete : Avete mai Avete mai visto il figlio di Isabella Ferrari? Ha 19 anni ed è bellissimo foto Velvet Gossip La mamma di Stefano Leo «Fatta giustizia, ma il dolore non si cancella»

BIELLA –Trent’anni erano stati chiesti dall’accusa e trent’anni sono arrivati per Said Mechaquat, l’assassino di Stefano Leo. Una sentenza non scontata, quella emessa mercoledì dal gup Irene Gallesio.

Buon compleanno Cristina D'Avena: rivediamola cantare "Ti voglio bene Denver"

Ha scandito l'infanzia e l'adolescenza di intere generazioni grazie alla sua inconfondibile voce con cui interpretava le sigle dei cartoni animati più seguiti e ancora oggi riempie i palazzetti ...

