Autostrade, Italia bloccata nell’ingorgo. Si ferma anche l’Adriatico, ma non il pagamento dei pedaggi (Di lunedì 6 luglio 2020) Altro che ripartenza! Doveva essere un’estate in giro per l’Italia, ma la tratta A14, la dorsale delle vacanze più trafficata d’Italia, è un vero e proprio percorso ad ostacoli impraticabile, è un miracolo riuscire a mettere la seconda marcia. Tra gli incessanti cantieri e le continue deviazioni, ben una “decina di viadotti sono a una sola corsia”. È tanto il disagio provocato a lavoratori e turisti che è scoppiata la protesta. Centinaia di persone manifestano a Masone, a nord di Genova; tra gli slogan più rappresentativi: «Autostrade vergogna», «Senza strade e senza treni in Liguria non ci vieni», «A26, lasciate ogni speranza voi che entrate». A denunciare la paralisi anche: “il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, il quale “accusa su Facebook il ... Leggi su ilparagone

Autostrade Italia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Autostrade Italia