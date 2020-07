Autostrade, De Micheli: “In Liguria accumulati pesanti e profondi ritardi. Stasera decido sui controlli. Toti fa campagna elettorale” (Di lunedì 6 luglio 2020) Un’accusa ad Autostrade, una al governatore Giovanni Toti e un annuncio: “Stasera decido sui controlli”. La ministra Paola De Micheli torna a parlare del caos nelle Autostrade liguri, paralizzate dalle ispezioni nelle gallerie che dovranno terminare entro il 10 luglio. Lo fa in un altro lunedì nero, dopo unweek end difficile e i maxi-ingorghi di venerdì, mentre la regione trattiene il fiato di fronte a una situazione che inizia a scoraggiare i turisti e ha ripercussioni sul porto di Genova, con il gigante dei container Cosco che ha invitato i propri clienti a cambiare attracco e migliaia di container fermi lungo le banchine. La Liguria, ricorda la ministra dei Trasporti, ha “più della metà delle gallerie presenti in tutto il sistema della viabilità italiana”, ma soprattutto “nel tempo si sono accumulati pesanti e ... Leggi su ilfattoquotidiano

