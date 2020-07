Atletica, Williams contro Scotland Yard: “Pregiudizio razzista, sempre stessa cosa” (Di lunedì 6 luglio 2020) La velocista britannica Bianca Williams ha accusato Scotland Yard di pregiudizi razziali. La 26enne è stata infatti fermata dagli agenti di polizia per un controllo di routine a Londra, mentre era in compagnia del compagno, il quattrocentista portoghese Ricardo dos Santos, e del loro figlio di tre mesi. Il loro allenatore, il campione olimpico di Barcellona 1992 Linford Christie, ha pubblicato online le foto del fermo, che ben presto sono diventate virali. “È sempre la stessa cosa con Ricardo” ha raccontato al Times Williams, medaglia d’oro nella staffetta 4×100 ai Giochi del Commonwealth e agli Europei, “pensano che stia guidando un auto rubata o che abbia fumato cannabis. E pensano che sia sospetto che una persona di colore guidi una bella auto in certe zone: come minimo deve far parte di una gang. È un pregiudizio razzista, ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Atletica, Bianca #Williams fermata dagli agenti a Londra: 'È sempre la stessa cosa, è pregiudizio razzista' -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Williams Atletica: razzismo; campionessa Commonwealth accusa polizia Agenzia ANSA ATLETICA, RAZZISMO; SPRINTER WILLIAMS: PREGIUDIZI DA AGENTI POLIZIA

La velocista britannica Bianca Williams ha accusato Scotland Yard di pregiudizi razziali dopo essere stata fermata a Londra per un controllo di routine. Medaglia d'oro nella staffetta 4X100 ai giochi ...

Atletica: la campionessa del Commonwealth accusa Scotland Yard di pregiudizi razziali

La velocista britannica Bianca Williams ha accusato Scotland Yard di pregiudizi razziali dopo essere stata fermata a Londra per un controllo di routine. Medaglia d'oro nella staffetta 4X100 ai giochi ...

La velocista britannica Bianca Williams ha accusato Scotland Yard di pregiudizi razziali dopo essere stata fermata a Londra per un controllo di routine. Medaglia d'oro nella staffetta 4X100 ai giochi ...La velocista britannica Bianca Williams ha accusato Scotland Yard di pregiudizi razziali dopo essere stata fermata a Londra per un controllo di routine. Medaglia d'oro nella staffetta 4X100 ai giochi ...