Atalanta, Sartori: “Il segreto? Il lavoro di tutti. Gasperini ha trasformato buoni giocatori in ottimi calciatori” (Di lunedì 6 luglio 2020) Giovanni Sartori, direttore sportivo e responsabile dell'area tecnica dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Radio 1, nel corso della trasmissione Radio Anch'Io Sport, del momento magico della Dea che insegue le primissime posizioni e continua nel suo sogno incantando il mondo del pallone italiano e non solo...Sartori: "Il segreto dell'Atalanta è il lavoro di tutti"caption id="attachment 984793" align="alignnone" width="535" Muriel Gasperini (getty images)/caption"Abbiamo il dovere di fare il nostro, partita dopo partita. Lavoriamo giorno per giorno", ha esordito Sartori. "Il nostro segreto? Non c'è alcun segreto, c'è grandissimo lavoro. lavoro della società, dello staff e dell'allenatore e i giocatori. Grazie al lavoro di Gasperini e del suo staff i giocatori buoni sono diventati grandi calciatori. Quale giocatore mi ha stupito di più? ... Leggi su itasportpress

