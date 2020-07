Atalanta, Sartori: "Caldara? Il Milan non ha avuto pazienza. Gasperini trasforma i calciatori" (Di lunedì 6 luglio 2020) Giovanni Sartori, direttore sportivo dell’Atalanta, ha parlato a Radio Anch’io Sport del miracolo Atalanta e non solo. Sartori ha parlato del lavoro dell'allenatore Gasperini ma anche del mercato e del rientro di Caldara, 'bocciato' dal Milan. Queste le sue parole riportate da Itasportpress. Gasperini? "Abbiamo il dovere di fare il nostro, partita dopo partita. Lavoriamo giorno per giorno. Il nostro segreto? Non c’è alcun segreto, c’è grandissimo lavoro. Lavoro della società, dello staff e... Leggi su 90min

