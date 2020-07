Assassin’s Creed Valhalla: il gameplay su PS5 e Xbox Series X delude le aspettative? (Di lunedì 6 luglio 2020) Molti di voi lo sapranno già: si chiama Assassin's Creed Valhalla il prossimo e attesissimo capitolo della celebre saga "rosso sangue" di casa Ubisoft. Episodio che andrà a debuttare in un generico autunno 2020 su PC, PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia, e sulle console next-gen targate Sony e Microsoft, vale a dire PlayStation 5 e Xbox Series X. E che, come mostrato in sede di annuncio dallo stesso team di sviluppo, ci porterà a combattere al fianco dei Vichinghi durante la loro prima grande migrazione verso le coste britanniche, in un contesto storico che non dimenticherà comunque di raccontare un altro frammento del secolare scontro tra Assassini e Ordine dei Templari. https://www.youtube.com/watch?v=L0Fr3cS3MtY&feature=emb title Trattandosi di un franchise tanto popolare e apprezzato, capirete allora che la community di appassionati ... Leggi su optimagazine

SerialGamerITA : Assassin’s Creed Valhalla: trapelato in rete un nuovo video gameplay di 30 minuti - DarioConti1984 : Ecco Assassin’s Creed Valhalla: online un video di 30 minuti di gioco | - Il_Paradroide : @Cirunz @emanuelefrancio Si, ma tanto più. Non pensi che lì fuori ci sia tante gente che non è interessata ad Assas… - Il_Paradroide : @emanuelefrancio @Cirunz Si, 'sta cosa che devono fare un Assassin's Creed in ogni epoca mi fa andare matto. - Gru… - ThanosErika : stanca che quando gioco mi sudano le mani, poi grazie che Ezio di Assassin’s creed mi cade come una pera cotta. Il… -

Ultime Notizie dalla rete : Assassin’s Creed