Ascolti tv, dati Auditel domenica 5 luglio: la replica di Non dirlo al mio capo vince la prima serata (Di lunedì 6 luglio 2020) La replica della fiction Non dirlo al mio capo con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale vince la prima serata di domenica 5 luglio con 2.407.000 telespettatori pari al 13.8% di share. Ascolti tv prime time Su Canale5 la replica di Rosy Abate 2 ha ottenuto 1.408.000 spettatori con uno share dell’8.6%. Su Rai3 L’incredibile vita di Norman ha convinto 883.000 spettatori con il 4.9%.Su Italia1 il film La rivolta delle ex ha intrattenuto 832.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 la replica di Freedom – Oltre il Confine ha siglato 783.000 spettatori (4.6%). Su La7 per Chernobyl in replica 500.000 spettatori con il 2.7%. Ascolti tv access prime time Access prime time: Su Rai1 Techetechetè ha appassionato 3.258.000 spettatori con il 17.9%. Su Canale5 Paperissima Sprint registra una media di 2.272.000 spettatori con uno share del 12.6%. Su Rai2 90° Sera ha convinto ... Leggi su tvzap.kataweb

