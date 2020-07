Ape24 – “Lavarsi è bene, non lavarsi è meglio” (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoUna trovata pubblicitaria o un invito sincero? La Bvg, società che gestisce i trasporti pubblici a Berlino, ha deciso di pubblicare un avviso per limitare l’uso del deodorante sugli autobus, sui tram e in metropolitana. Il motivo è molto semplice: l’odore poco gradevole di chi sale a bordo incoraggerà tutti ad utilizzare la mascherina generando un effetto a catena. Un escamotage non da poco per fronteggiare l’emergenza Covid. La Germania risulta essere uno dei Paesi europei meno colpiti dall’epidemia ma il progressivo ritorno alla normalità deve aver spinto i cittadini ad abbandonare troppo in fretta l’utilizzo del dispositivo di sicurezza per eccellenza anche nei luoghi affollati. Un rischio che si corre con ogni evidenza anche nel nostro Paese, dove però iniziative del genere ... Leggi su anteprima24

