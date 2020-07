Anzio, aggiornamento Coronavirus: 10 casi positivi nel Comune, ecco la situazione (Di lunedì 6 luglio 2020) «Al momento i cittadini positivi al Coronavirus, in base alle comunicazioni dell’Asl Roma 6, sono complessivamente dieci ( 2 ricoverati in ospedale ed 8 in isolamento domiciliare), con sette casi riconducibili allo stesso cluster familiare.La situazione è monitorata costantemente dall’Asl». Lo comunica in una nota il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis. Anzio, aggiornamento Coronavirus: 10 casi positivi nel Comune, ecco la situazione su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

Una nuova impennata di contagi si registra invece nel Lazio: da 11 di ieri, 3 luglio, ai 31 di oggi.Di questi, 14 sono relativi alla città di Roma. Un aumento che deriva soprattutto da casi di importa ...

Coronavirus: sono 9 gli attuali positivi ad Anzio, un nuovo caso a Nettuno

A fare il punto della situazione aggiornato ad oggi, venerdì 3 luglio, ad Anzio è lo stesso sindaco Candido De Angelis. In base alle comunicazioni giunte dall'Asl Roma 6, gli attuali positivi sono 9; ...

