Antonio Decaro: quello di Bari è il sindaco più amato d’Italia Il Sole 24 ore: fra i governatori primeggia Zaia (Di lunedì 6 luglio 2020) L’annuale sondaggio del Sole 24 ore premia il.sindaco di Bari. Antonio Decaro è il più amato fra i primi cittadini delle città italiane. Il suo operato è apprezzato da sette baresi su dieci: 69,4 per cento. Agli stessi livelli il messinese Deluca e il bergamasco Gori. Fra i presidenti delle Regioni c’è, in vetta, il veneto Luca Zaia. A metà graduatoria Michele Emiliano con il 40 per cento di consenso L'articolo Antonio Decaro: quello di Bari è il sindaco più amato d’Italia <span class="subtitle">Il Sole 24 ore: fra i governatori primeggia Zaia</span> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

