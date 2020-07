Antonino Cannavacciuolo dimagrito di 30kg: i suoi segreti – FOTO (Di lunedì 6 luglio 2020) Anche lo chef più apprezzato in Italia, si tiene in forma: ebbene sì, Antonino Cannavacciuolo ha perso ben 30 kg. A testimoniarlo un video pubblicato su Instagram Antonino Cannavacciuolo è uno degli chef più amati d’Italia, per la sua simpatia e le sue frasi che, molto spesso, diventano un tormentone. Proprio tramite uno sketch divertente … L'articolo Antonino Cannavacciuolo dimagrito di 30kg: i suoi segreti – FOTO proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Notiziedi_it : Antonino Cannavacciuolo dopo la perdita di peso: la trasformazione dello chef - zazoomblog : Antonino Cannavacciuolo è dimagrito di 30 chili - #Antonino #Cannavacciuolo #dimagrito - BITCHYFit : Antonino Cannavacciuolo dimagrito di circa 30 kg: le foto prima e dopo - Noovyis : (Antonino Cannavacciuolo a dieta: “Ho perso 29 chili. Se una sera esagero a cena con gli amici, il giorno dopo…”)… - FQMagazineit : Antonino Cannavacciuolo a dieta: “Ho perso 29 chili. Se una sera esagero a cena con gli amici, il giorno dopo…” -