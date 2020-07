Antonino Cannavacciuolo dimagrito 29 kg, incredibile trasformazione: «Sono stato vicino a un bivio» (Di lunedì 6 luglio 2020) Ha ancora qualche mese per raggiungere gli obiettivi prefissati prima dell’inizio di Masterchef 10: Antonino Cannavacciuolo, dimagrito di ben 29 kg, è determinato a veder scendere ancora la lancetta della bilancia. Una trasformazione già importante quella dello chef stellato che ha rivelato alle pagine di Oggi come ha intrapreso questo cammino che lo porta oggi ad essere più leggero, non solo fisicamente. Leggi anche >> Tina Cipollari, trasformazione fisica clamorosa: dieta ferrea per perdere 20 chili, com’è ora Antonino Cannavacciuolo dimagrito: i segreti dello chef stellato Amatissimo volto televisivo e social, Antonino ha confessato: «Sono stato vicino a un bivio. Pesavo tanto, Sono arrivato a 155 chili, mi sentivo stanco, dormivo male. Tre anni fa ho detto basta e mi Sono comprato un tapis roulant». Una svolta per ... Leggi su urbanpost

