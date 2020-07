Anticipazioni Temptation Island: Valeria e Ciavy sono scoppiati? (Di lunedì 6 luglio 2020) Secondo alcune indiscrezioni, Valeria e Ciavy hanno chiuso il loro rapporto perchè lei avrebbe ceduto alle tentazioni del giovane single Alessandro. Ecco le Anticipazioni di Temptation Island Giovedì 9 luglio ci sarà, su Canale 5, la seconda puntata di Temptation Island. La prima puntata si è rivelata già piena di sorprese, e vede già tutte le coppie in crisi, in particolare Valeria e Ciavy. Secondo alcune indiscrezioni riportate da Gossip News Italia, Temptation Island avrebbe spinto la coppia formata da Valeria e Ciavy a chiudere la relazione. I due, sono entrati nel villaggio già con molte incertezze riguardanti il loro rapporto: infatti la relazione in passato è stata costellata da alcuni tradimenti e mancanze di rispetto. Secondo Gossip News Italia, Valeria avrebbe ceduto alle tentazioni del single Alessandro Basciano. Nella ... Leggi su zon

