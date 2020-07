Anticipazioni Le Iene: stasera in tv ‘Speciale Chico Forti’ (Di lunedì 6 luglio 2020) Anticipazioni Le Iene, stasera in Tv lo speciale dedicato a Chico Forti. Lunedì 6 luglio 2020 alle 21.15 su Italia1 andrà in onda “Le Iene presentano: speciale Chico Forti”, la vicenda interamente dedicata all’imprenditore italiano che nel 2000, negli Stati Uniti, è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Dale Pike. Anticipazioni Le Iene, oggi in tv lo speciale su Chico Forti La iena Gastom Zama da mesi si sta occupando del caso del nostro connazionale Chico Forti in carcere negli Stati Uniti. Nello speciale vengono mostrati nuovi elementi e testimonianze emerse in questo periodo in cui la vicenda ha suscitato molto interesse. Focus sugli incontri con le persone più vicine a Chico che non l’hanno mai abbandonato. Si parlerà poi dell’interesse mostrato dal mondo politico, in ... Leggi su ilcorrieredellacitta

