Anticipazioni Daydreamer-Le ali del sogno: episodio di lunedì 6 luglio. Ecco tutto quello che succederà (Di lunedì 6 luglio 2020) Daydreamer-Le Ali del sogno, torna puntuale l’appuntamento con la nuova soap opera di Canale 5, in onda oggi pomeriggio a partire dalle 14.45. Tutti gli episodi della serie saranno disponibili anche in streaming sul portale Mediaset Play. Daydreamer-Le ali del sogno: trama e Anticipazioni di oggi 6 luglio 2020 Sanem, che vive con i sensi di colpa, ha deciso di licenziarsi dalla Fikri Harika e di tornare a lavorare nel negozio di famiglia. Can, però, non accetta le sue dimissioni. Emre, nel frattempo, ha sempre più paura che la bella Sanem possa confessare tutto quello che è stato architettato per sabotare l’azienda al fratello Can. Deren chiede aiuto a Sanem perché non riesce ad organizzare la nuova campagna. Daydreamer-Le ali del sogno, dove vedere la soap opera Daydreamer-Le ali del sogno, soap opera turca, va in onda ogni ... Leggi su ilcorrieredellacitta

