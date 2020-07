Anticipazioni Daydreamer 7 luglio: Sanem costretta a rimanere in azienda. Qualcuno si accorgerà dell’attrazione tra lei e Can (Di lunedì 6 luglio 2020) Anticipazioni Daydreamer 7 luglio: cosa ci dicono? Sanem è tornata a lavorare alla “Fikri Harika” su richiesta di Ceycey e Deren, perché deve assolutamente terminare la campagna pubblicitaria sull’allevamento dei polli e il commercio delle uova per la quale ha avuto l’idea migliore. Perciò gli spoiler turchi ci informano che non potrà licenziarsi definitivamente. Si ritroverà dunque suo malgrado a lavorare di nuovo con Can, con cui rimarrà un pomeriggio intero. Dal canto suo lui, che si era deciso a dimenticarla dopo che lei era fuggita dalla spiaggia, dovrà coinvolgere la ragazza nel gruppo creativo dell’agenzia. Anticipazioni Daydreamer 7 luglio: Sanem non vuole confidarsi con la madre e lascia il lavoro, ma qualcosa la convince a tornare La puntata si apre con i genitori di Sanem e Leyla ... Leggi su pianetadonne.blog

