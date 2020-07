ANNUNCIO PERSONA SCOMPARSA: Roma, nessuna traccia di Giada: l’appello della famiglia (Di lunedì 6 luglio 2020) Non si hanno più tracce di Giada Lepori, la donna di 32 anni SCOMPARSA a Roma il 5 luglio 2020. Giada è stata avvistata per l’ultima volta ieri mattina, intorno alle 11, in zona Rebibbia. Indossava una maglietta nera a maniche corte con stampata una moto, dei pantaloni di jeans strappati a “pinocchietto”, una felpa nera con dei disegni indiani e delle scarpe da ginnastica bianche. Secondo i suoi familiari, Giada potrebbe trovarsi in stato confusionale. Avrebbe anche lasciato a casa tutti i suoi documenti di riconoscimento e il suo cellulare. Chiunque l’avesse vista o possa avere delle informazioni utili per ritrovarla è pregato di contattare i familiari di Giada ai seguenti numeri telefonici: 329 1612612 (Antonella Lepori) oppure 327 5945286 (Barbara Lepori). Facciamo girare questo post, facciamo il possibile affinché Giada venga ... Leggi su ilcorrieredellacitta

