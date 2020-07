Annunciato Shadow Warrior 3 in arrivo su PC il prossimo anno (Di lunedì 6 luglio 2020) Il publisher Devolver Digital e lo sviluppatore Flying Wild Hog hanno Annunciato Shadow Warrior 3 per PC via Steam, che arriverà a partire dal prossimo anno. Il primo video di gameplay verrà rivelato durante la trasmissione "Devolver Direct" l'11 luglio alle 21:00 orario italiano."Siamo entusiasti di offrire ai fan di Shadow Warrior un'esperienza completamente nuova e non vediamo l'ora di mostrare le nuove funzionalità che abbiamo in serbo per loro. Vogliamo assicurarci che le nostre sequenze frenetiche di sparatorie, il combattimento ravvicinato da mischia e gli spettacolari movimenti, faranno esplodere l'adrenalina", ha dichiarato il direttore del gioco Kuba Opon in un comunicato stampa.Opon ha continuato: "Ma non dimentichiamo mai le radici di Flying Wild Hog e speriamo che Shadow Warrior 3 venga visto come un ritorno a casa per quei fan che sono stati con noi ... Leggi su eurogamer

TWGEEKIT : Shadow Warrior 3 annunciato con un nuovo teaser trailer - GamingTalker : Shadow Warrior 3 annunciato per PC, arriva nel 2021, primo gameplay sabato al Devolver Direct… - Dream_zuli : RT @kpopWorldITALY: #PinkFantasy | Il ritorno del gruppo con 'Shadow Play' è stato finalmente annunciato per il 14 luglio. - kpopWorldITALY : #PinkFantasy | Il ritorno del gruppo con 'Shadow Play' è stato finalmente annunciato per il 14 luglio. - parabatairs : RT @abookshadow: Io da quando hanno annunciato il cast di shadow and bone: -

Ultime Notizie dalla rete : Annunciato Shadow Shadow Warrior 3 annunciato per PC, arriva nel 2021, primo gameplay sabato al Devolver Direct GamingTalker Shadow Warrior 3 annunciato con un Trailer

Shadow Warrior 3 è stato definito dal team di sviluppo come un ritorno alle origini, sopratutto dopo il deludente sequel. Il primo Gameplay verrà mostrato l’11 Luglio alle 21:00 (ora italiana).

Shadow Warrior 3 annunciato ufficialmente

Flying Wild Hog annuncia ufficialmente quest'oggi Shadow Warrior 3, il quale come sempre verrà distribuito da Devolver Digital. Dopo i vari post su Twitter dei precedenti giorni, arriva la conferma ch ...

Shadow Warrior 3 è stato definito dal team di sviluppo come un ritorno alle origini, sopratutto dopo il deludente sequel. Il primo Gameplay verrà mostrato l’11 Luglio alle 21:00 (ora italiana).Flying Wild Hog annuncia ufficialmente quest'oggi Shadow Warrior 3, il quale come sempre verrà distribuito da Devolver Digital. Dopo i vari post su Twitter dei precedenti giorni, arriva la conferma ch ...