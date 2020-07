Anna Tatangelo ho cambiato vita i capelli biondi sono un cambiamento (Di lunedì 6 luglio 2020) La cantante Anna Tatangelo in un’intervista al “Corriere della Sera” ha parlato del cambiamento radicale degli ultimi mesi, dai capelli biondi al rap. Fino al rapporto attuale con Gigi D’Alessio. «Il mio cambiamento? È il frutto di un percorso personale interiore dice Anna Tatangelo -. Ho cambiato vita, gusti musicali e i capelli sono il segno del cambiamento. sono una persona nuova, che ha attraversato una tempesta, e poi ha trovato il sole. Ho una nuova leggerezza, ma con basi solide». E su Gigi D’Alessio: «Siamo rimasti in ottimi rapporti – racconta Anna Tatangelo. Gigi è un pilastro importante della mia vita e lo rimarrà sempre. È il padre di mio figlio. Abbiamo mantenuto un bellissimo rapporto, io ci sarò sempre per lui e lui ci sarà sempre per me. È giusto che sia così. Ci ... Leggi su musicaetesti.myblog

