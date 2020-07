Anna Tatangelo ha cambiato look è diventata bionda (Di lunedì 6 luglio 2020) Anna Tatangelo da mora è diventa bionda e racconta: «Gigi D’Alessio? Ecco quali sono i nostri rapporti…». La cantante si è raccontata in un’intervista al “Corriere della Sera” e ha parlato del cambiamento radicale degli ultimi mesi, dai capelli biondi al rap. Fino al rapporto attuale con Gigi D’Alessio. «Il mio cambiamento? È il frutto di un percorso personale interiore dice Anna Tatangelo -. Ho cambiato vita, gusti musicali e i capelli sono il segno del cambiamento. Sono una persona nuova, che ha attraversato una tempesta, e poi ha trovato il sole. Ho una nuova leggerezza, ma con basi solide». E su Gigi D’Alessio: «Siamo rimasti in ottimi rapporti – racconta Anna Tatangelo. Gigi è un pilastro importante della mia vita e lo rimarrà sempre. È il padre di mio figlio. ... Leggi su people24.myblog

