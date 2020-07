Andrea Denver flirta con Adriana Volpe a Ogni Mattina: il gossip non si placa (Di lunedì 6 luglio 2020) Andrea Denver questo torrido lunedì di luglio è stato ospite da Adriana Volpe ad Ogni Mattina e nonostante siano passati circa tre mesi dalla fine del Grande Fratello Vip, il gossip su loro non si è mai placato del tutto. Durante l’intervista Adriana e Andrea hanno parlato della loro esperienza nella casa di Alfonso Signorini e del loro legame, tanto che la stessa trasmissione Ogni Mattina ha definito “amicizia speciale”. “Spero non ci siano problemi per quello che hanno scritto su di noi”, ha dichiarato Adriana Volpe alludendo ad Anna Wolf, la fidanzata di Andrea Denver. “No, assolutamente no. Anna sa che tu sei stata preziosa per me nella Casa del Grande Fratello Vip”, ha replicato il modello, “Non ci vediamo da sei mesi, questa distanza ci sta mettendo a dura prova ma stiamo resistendo”. Ma è stato ... Leggi su bitchyf

