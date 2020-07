Andrea Damante nella bufera: violate norme anti-Covid. Locale chiuso (Di lunedì 6 luglio 2020) Andrea Damante finisce nella bufera: il Dj pubblica un video di una serata in discoteca e scatena l’indignazione. Locale chiuso per cinque giorni. Le motivazioni Andrea Damante nell’occhio del ciclone. Il Dj è finito nella bufera per un video postato risalente ad una serata in discoteca ad Alba Adriatica, in cui ha suonato. Come si nota dalle immagini, sembrerebbero, infatti, completamente ignorate le norme anti Covid sul distanziamento sociale. Tante, tantissime persone sulla pista da ballo senza rispetto per distanze. E lo stesso Dj sembra infischiarsene altamente delle violazioni del protocollo, quasi come se non esistesse più il Covid. Ed infatti le forze dell’ordine hanno constatato proprio il mancato rispetto delle norme disponendo la chiusura del Locale per cinque giorni. Una brava, dunque, costata svariate decine di migliaia di euro al ... Leggi su bloglive

Corriere : Andrea Damante viola le norme anti Covid in discoteca: locale chiuso - _kairiChan : Mi piace questo scaricabarile tipico italiano, dove la colpa non è mai di nessuno, sono sempre gli altri. Oggi la p… - notonlyalife : Meno male che io non posso andare nella biblioteca del mio paese perché le restrizioni sono troppo severe e non la… - ciccio_co : Va bene il caso di Andrea Damante, in cui la discoteca (e le persone al suo interno) non ha rispettato le varie nor… - Italia_Notizie : Damante non rispetta il distanziamento sociale: chiuso il locale dove ha suonato -