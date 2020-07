Andrea Damante fa discutere: polemiche dopo la foto con i fan in discoteca (Di lunedì 6 luglio 2020) Andrea Damante fa discutere dopo la foto pubblicata con i fan in discoteca. L’artista musicale e influencer ha condiviso su Instagram una foto assieme a centinaia di persone tutte attaccate. “The family is back”, ha scritto Damante facendo scatenare l’ira di alcuni follower che hanno messo in evidenza il mancato distanziamento sociale tra i presenti, a pochi mesi dal lockdown. Nel post, oltre alla foto, anche un video con musica a tutto volume e assembramenti inevitabili. View this post on Instagram The Family is Back!!💙😎 A post shared by D A M A (@AndreaDamante) on Jul 5, 2020 at 1:05pm PDT Leggi su sportface

