Andamento sostenuto per Milano che segue l’andamento dell’Europa (Di lunedì 6 luglio 2020) (Teleborsa) – Brillante Piazza Affari, che si allinea all’ottima performance delle principali borse europee. Leggera crescita dell’Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,131. L’Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.776,9 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 40,71 dollari per barile. Retrocede di poco lo spread, che raggiunge quota +169 punti base, mostrando un piccolo calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all’1,21%. Tra i mercati del Vecchio Continente in primo piano Francoforte, che mostra un forte aumento dell’1,53%, decolla Londra, con un importante progresso dell’1,74%, e in evidenza Parigi, che mostra un forte incremento dell’1,51%. Pioggia di acquisti sul listino milanese, che mostra un guadagno dell’1,78% sul FTSE ... Leggi su quifinanza

(Teleborsa) - Rally per l'indice dei titoli bancari in Italia, anticipato dall'ottima performance dell'indice bancario europeo. Il settore bancario italiano ha aperto a quota 7.191,3 e sta trattando a ...

