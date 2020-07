Anagni: far west in un bar tra colpi di pistola e minacce. Due uomini finiscono in manette (Di lunedì 6 luglio 2020) Il ‘far west’ che si è scatenato in un bar di Anagni, dove un 34enne rumeno si è recato per controllare l’ex fidanzata e finito poi con colpi di pistola, minacce e vetrate rotte, è terminato con un duplice arresto. Gli accertamenti effettuati sulla pistola illegalmente detenuta dal cittadino albanese, proprietario del locale che ha esploso i colpi all’indirizzo del rumeno, hanno di appurare che la stessa risultava oggetto di furto denunciato in data 21.12.2012 presso la Stazione Carabinieri di Zagarolo. L’arma è stata sottoposta sequestro unitamente a 3 cartucce dello stesso calibro. La successiva perquisizione eseguita presso abitazione dell’uomo ha consentito di rinvenire 2 cartucce da caccia calibro 12, una pistola ad aria compressa priva tappo rosso, nonché un’ascia, il tutto sottoposto a sequestro. Al ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Gli accertamenti effettuati sulla pistola illegalmente detenuta dal cittadino albanese hanno permesso di appurare che la stessa risultava oggetto di un furto denunciato il 21 dicembre del 2012 presso ...

