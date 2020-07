Anagni: colpi di pistola, minacce, vetri rotti. Accecato dalla gelosia scatena il finimondo nel bar dove lavora la sua ex (Di lunedì 6 luglio 2020) La gelosia lo ha Accecato al punto tale da fargli scatenare il finimondo nel bar in cui lavora la sua ex fidanzata, con tanto di colpi di pistola, minacce e vetrate rotte. Protagonista dell’episodio un 34enne rumeno, già in passato denunciato per stalking dalla donna, anche lei rumena, di 28 anni. L’uomo, di fatto, non è riuscito a digerire la fine della loro storia e così, come purtroppo spesso accade in casi simili, ha iniziato a perseguitare l’ex, ha covato dentro di sé un forte rancore che, misto a gelosia, si è inesorabilmente trasformato in odio, voglia di vendetta, fino a portarlo al grave episodio di violenza. E’ accaduto in un bar di Anagni, lungo via Anticolana, dove il 34enne si è recato forse con l’intento di “controllare” cosa stesse facendo la ragazza o forse per cercare una ... Leggi su ilcorrieredellacitta

