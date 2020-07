Amazon Prime ha annunciato una nuova serie Tv su Sergio Ramos (Di lunedì 6 luglio 2020) Amazon ha annunciato una nuova docuserie: The Legend of Sergio Ramos. Dopo il successo mondiale di El Corazon de Sergio Ramos, nominato a tre Daytime Emmy Award, Prime Video ha girato sei episodi sulla vita del leggendario capitano del Real Madrid e della Nazionale spagnola, che saranno disponibili nel 2021. La serie ripercorrerà le tappe cruciali di uno dei giocatori di calcio più forti di sempre. Scoprendo gioie e dolori della vita di Ramos fuori e dentro il rettangolo verde: tra sacrifici, momenti di gloria e le battute d’arresto. La serie è una produzione Endemol Shine Iberia, con il produttore esecutivo Javier Pereira e diretta da José Rueda, e sarà disponibile in oltre 240 Paesi. Lo stesso Sergio Ramos ha spiegato il perché di una seconda docuserie sulla sua carriera: «Sono entusiasta di continuare a condividere la ... Leggi su linkiesta

