Allerta Meteo Veneto: stato di attenzione per temporali e venti forti fino a domani (Di lunedì 6 luglio 2020) Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha emesso un nuovo avviso per possibili forti temporali, dichiarando lo stato di attenzione idrogeologica dalle 16 di oggi alle 9 di domani, martedì 7 luglio, per i seguenti bacini idrografici del Veneto: Alto Piave; Piave Pedemontano; Alto Brenta, Bacchiglione, Alpone; Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna; Livenza, Lemene e Tagliamento. Lo si legge in una nota della Regione. Le previsioni Meteo Arpav indicano “per il pomeriggio-sera di oggi l’avvicinamento all’arco alpino di una saccatura con aria fredda in quota e il passaggio in serata/notte di un sistema frontale che porterà un significativo aumento dell’instabilità, in particolare tra il tardo pomeriggio di lunedì e le prime ore di martedì”. “Sono previsti rovesci e temporali ... Leggi su meteoweb.eu

VarazzeMeteo : #FINE_AVVISO_METEO_UV_Varazze: Ultimo livello rilevato 'alto' alle 7/6/2020 3:41:54 PM Servizio allerta a cura Varazze Meteo Live - abollis : RT @il_piccolo: #Maltempo Allerta meteo in #Fvg: in serata temporali e bora forte sulla costa - cremaonline : ?? Temporali e vento forte. Dalla serata di oggi #allerta #meteo della #ProtezioneCivile in #Lombardia Clicca per i… - carlamartamari : RT @comunevenezia: #Meteo ?? ?? Allerta meteo dal pomeriggio di oggi fino a domani, martedì 7 luglio. Previsti temporali e rovesci, con fe… - maisonwavy : torno a casa e c'è allerta meteo -

Ultime Notizie dalla rete : Allerta Meteo Possibili forti raffiche di vento: allerta meteo gialla in provincia di Pisa PisaToday Allerta meteo nel fiorentino, codice giallo per vento

Allerta meteo per vento in Toscana. Il Centro funzionale regionale ha emesso un nuovo bollettino di vigilanza meteo per la giornata di domani, martedì 7 luglio, prevedendo allerta codice giallo per ve ...

Forti temporali e vento fino a 70 km/h: scatta (ancora) l'allerta della Protezione Civile

La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla: a partire dal tardo pomeriggio di lunedì, il Bresciano potrebbe essere interessato da intensi temporali e forti venti. "La veloce discesa di una ...

Allerta meteo per vento in Toscana. Il Centro funzionale regionale ha emesso un nuovo bollettino di vigilanza meteo per la giornata di domani, martedì 7 luglio, prevedendo allerta codice giallo per ve ...La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla: a partire dal tardo pomeriggio di lunedì, il Bresciano potrebbe essere interessato da intensi temporali e forti venti. "La veloce discesa di una ...