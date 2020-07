Allerta Meteo Toscana: domani codice giallo per vento, temporali e grandine (Di lunedì 6 luglio 2020) domani, martedi’ 7 luglio, l’arrivo di un nuovo fronte freddo causera’ un rinforzo dei venti da nord est e portera’ la possibilita’ di piogge in Appennino, con locali temporali ed occasionali gradinate. I fenomeni si verificheranno durante la notte fra lunedi’ e martedi’. I venti, perlopiu’ moderati, potranno manifestarsi con forti raffiche in particolare nel centro sud della regione. Per questo la sala operativa della protezione civile regionale della Toscana ha emesso un codice giallo a partire dalla mezzanotte di oggi martedi’ 7 luglio, valido fino alle 16 di martedi’. I fenomeni andranno poi attenuandosi nel corso del pomeriggio. Allerta Meteo, stasera irrompono forti venti di Bora: raffiche fino a 100km/h nella notte su Trieste e nell’Adriatico MAPPEL'articolo Allerta Meteo Toscana: domani codice giallo per ... Leggi su meteoweb.eu

