Allegri svela il futuro di Cristiano Ronaldo e annuncia il suo ritorno in panchina! (Di lunedì 6 luglio 2020) Allegri JUVENTUS- Massimiliano Allegri, intervistato ai microfoni di “Marca“, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul futuro di Cristiano Ronaldo in vista del futuro. Focus anche sul suo possibile ritorno in panchina: caccia a un nuovo progetto avvincente e che possa permettere all’ex allenatore della Juventus di lottare per qualcosa di veramente importante. Allegri Juventus, passato in bianconero e un futuro da top club europeo L’ex tecnico della Juventus ha così ammesso: “Cristiano resterà ancora tanti anni alla Juventus, ha permesso ai bianconeri di fare un importantissimo salto di qualità”. Leggi anche: Milan Juventus probabili formazioni: 3 novità per Sarri, Higuain dal 1′, sorpresa in difesa! Il tecnico ha poi concluso: “Il mio futuro? Non mi interessa davvero dove ... Leggi su juvedipendenza

