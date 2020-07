Allegri: «Milan, Scudetto lontano. Non si può sempre stravolgere la rosa» (Di lunedì 6 luglio 2020) Massimiliano Allegri ha espresso le proprie considerazioni in merito alle ambizioni e al futuro del Milan Massimiliano Allegri ha parlato del futuro del Milan. Le dichiarazioni dell’ex tecnico rossonero ai microfoni di Marca. «Sfortunatamente, credo che manchi ancora tanto per lo Scudetto. Il Milan ha bisogno di un progetto importante e di continuità. stravolgere la rosa in ogni stagione non ti permette di crescere». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

