Alex Zanardi operato per la terza volta dopo l’incidente: gli ultimi aggiornamenti (Di lunedì 6 luglio 2020) Il pilota Alex Zanardi è stato operato per la terza volta dopo l’incidente. In merito alle condizioni cliniche di Alex Zanardi, la direzione sanitaria dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese informa che “il paziente è stato sottoposto a un nuovo intervento chirurgico, eseguito dai professionisti del maxillo-facciale e della neurochirurgia, volto alla ricostruzione cranio-facciale e alla stabilizzazione delle zone interessate dal trauma riportato in seguito all’incidente del 19 giugno scorso“. Lo rende noto il nuovo bollettino medico sulle condizioni dell’atleta paralimpico. “L’operazione effettuata – precisa l’Aou senese – fa parte degli interventi programmati dall’équipe multidisciplinare che ha in cura l’atleta per permettere ogni prosecuzione del percorso terapeutico”. ... Leggi su meteoweb.eu

matteosalvinimi : Forza Alex, gli italiani ti vogliono bene! - angelomangiante : Secondo intervento chirurgico poco fa per #Zanardi operato nuovamente al cervello. Due ore e mezza di intervento ne… - Corriere : Alex Zanardi operato di nuovo alla testa: condizioni stabili ma gravi - UnioneSarda : #AlexZanardi, nuovo intervento per la ricostruzione cranio-facciale - IlmsgitSport : #alex zanardi, nuovo intervento per ricostruzione cranio-facciale: «Grave e sedato, ma stabile» -