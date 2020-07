Alex Zanardi operato di nuovo: ricostruzione cranio-facciale (Di lunedì 6 luglio 2020) Ancora un intervento per Alex Zanardi, l'ex pilota d'auto rimasto gravemente ferito in un incidente in handbike lo scorso 19 giugno. Dopo le prime due operazioni alla testa oggi è stato sottoposto ad... Leggi su feedpress.me

