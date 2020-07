Alex Zanardi operato di nuovo: “Le sue condizioni sono gravi” (Di lunedì 6 luglio 2020) Alex Zanardi è stato operato un’altra volta. Il famoso atleta italiano si è sottoposto poche ore fa ad un’importante operazione di ricostruzione facciale e non solo. Continuano le operazioni per Alex Zanardi. L’atleta paraolimpico, come vi abbiamo raccontato, ha subito un brutto incidente diverse settimane fa, che hanno messo in serio pericolo la sua vita. … L'articolo Alex Zanardi operato di nuovo: “Le sue condizioni sono gravi” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Eurosport_IT : Terzo intervento per Alex #Zanardi, operazione durata 5 ore. Condizioni stabili ma ancora gravi... forza Alex!!! ???? - matteosalvinimi : Forza Alex, gli italiani ti vogliono bene! - angelomangiante : Secondo intervento chirurgico poco fa per #Zanardi operato nuovamente al cervello. Due ore e mezza di intervento ne… - lillydessi : Siena, nuovo intervento per Alex Zanardi - La Repubblica - TutankhatonEdit : RT @P_M_1960: Una nuova operazione per Zanardi. Un'intervento al volto durato 5 ore e questo di oggi è il terzo dopo l'incidente. Forza Ale… -