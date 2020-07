Alex Zanardi, nuovo intervento di ricostruzione cranio-facciale (Di lunedì 6 luglio 2020) nuovo episodio sulla delicata vicenda che riguarda Alex Zanardi, che alcune settimane fa è stato vittima di un terribile incidente che lo ha visto protagonista durante una gara di beneficenza mentre guidava la propria handbike. nuovo intervento chirurgico Sabato il pilota paraplegico è stato sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico presso il policlinico Le Scotte di Siena dove è ricoverato dal giorno dell’incidente. Dopo aver subito una nuova operazione al cervello alcuni giorni fa, Zanardi ha infatti subito un’operazione sul cranio e sulle ossa del volto per stabilizzare ulteriormente la sua situazione, che resta comunque grave seppur stabile: il bollettino recita testualmente “intervento, eseguito dai professionisti del maxillo-facciale e della neurochirurgia, volto alla ricostruzione cranio-facciale e alla stabilizzazione delle zone ... Leggi su giornal

Eurosport_IT : Terzo intervento per Alex #Zanardi, operazione durata 5 ore. Condizioni stabili ma ancora gravi... forza Alex!!! ???? - matteosalvinimi : Forza Alex, gli italiani ti vogliono bene! - angelomangiante : Secondo intervento chirurgico poco fa per #Zanardi operato nuovamente al cervello. Due ore e mezza di intervento ne… - FabrizioSigolo : RT @angelomangiante: Altro intervento chirurgico a Siena per #Zanardi. Durata 5 ore. Operazione di ricostruzione cranio-facciale. Le frat… - cagliaripad : Alex Zanardi, terzo intervento chirurgico per il campione -