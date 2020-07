Alessandra Mastronardi, vita stravolta dopo il Covid: “E’ tutto cambiato” (Di lunedì 6 luglio 2020) In un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni la popolare attrice Alessandra Mastronardi ha parlato delle procedure post emergenza Coronavirus da seguire durante le riprese. L’attrice Alessandra Mastronardi, uno dei volti più amati, popolari e seguiti dal pubblico italiano (e non solo), è finalmente tornata sul set dopo il lungo lockdown imposto dall’emergenza Coronavirus. Ma ha … L'articolo Alessandra Mastronardi, vita stravolta dopo il Covid: “E’ tutto cambiato” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

paolorm2012 : Coronavirus, Alessandra Mastronardi racconta le regole dei set | Sky TG24 - SkyTG24 : Coronavirus, Alessandra Mastronardi racconta le regole dei set - monixsali : Nella prima foto mi pare Emma Watson e nella seconda Alessandra Mastronardi bene così - Methamorphose30 : RT @ConfortiteAcuta: Nell'intervista per il magazine 'Amica', Alessandra Mastronardi ribadisce che ne #LAllieva3 NON ci saranno triangoli a… - Methamorphose30 : RT @ConfortiteAcuta: Alessandra Mastronardi nell'intervista per @tvsorrisi: 'Non preoccupatevi, le scene più intime ce le eravamo portate a… -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandra Mastronardi Coronavirus, Alessandra Mastronardi racconta le regole dei set Sky Tg24 Coronavirus, Alessandra Mastronardi racconta le regole dei set

Alessandra Mastronardi è uno dei volti più amati, popolari e seguiti dal pubblico del Bel paese. L’attrice è tornata sul set raccontando a TV Sorrisi e Canzoni le procedure a cui cast e crew sono sott ...

‘L’Allieva’, ripresa la terza stagione: cos’è cambiato sul set dopo il Covid

‘L’Allieva’, ricominciano le riprese della terza stagione: gli attori e i registi spiegano cos’è cambiato sul set dopo il periodo di Covid 19 ‘L’Allieva’, ripresa la terza stagione: cos’è cambiato sul ...

Alessandra Mastronardi è uno dei volti più amati, popolari e seguiti dal pubblico del Bel paese. L’attrice è tornata sul set raccontando a TV Sorrisi e Canzoni le procedure a cui cast e crew sono sott ...‘L’Allieva’, ricominciano le riprese della terza stagione: gli attori e i registi spiegano cos’è cambiato sul set dopo il periodo di Covid 19 ‘L’Allieva’, ripresa la terza stagione: cos’è cambiato sul ...