Albertini: «Montanelli? Meritava lui il Nobel, non Dario Fo. Basta polemiche, sono infondate» (Di lunedì 6 luglio 2020) Altro che rimozione della statua di Indro Montanelli, finito nel mirino del revisionismo mondiale di piazza. Il grande giornalista contro corrente meriterebbe il premio Nobel. A pensarla così l’ex sindaco di Milano Gabriele Albertini. Che era già sceso in campo contro l’atto vandalico all’opera in bronzo che ritrae il fondatore del Giornale seduto davanti alla mitica Lettera 22. E che proprio lui nel 2006 aveva inaugurato nei giardini centrali di piazza Venezia. “Ai teppisti c’è poco da dire. Se non applicare il codice penale. Montanelli incarna tanti valori a partire dalla dignità morale e dalla coerenza”, aveva detto. Albertini: Montanelli Meritava il Nobel Oggi intervistato da Libero torna sul caso della sposa-bambina. “Rispetto” la polemica sulla statua del giornalista Indro Montanelli a Milano ... Leggi su secoloditalia

Altro che rimozione della statua di Indro Montanelli, finito nel mirino del revisionismo mondiale di piazza. Il grande giornalista contro corrente meriterebbe il premio Nobel. A pensarla così l'ex sin ...

Leggo l'intervista su Montanelli a Gabriele Albertini, l'ex sindaco di Milano, pubblicata il 14 giugno dal Corriere della sera e mi sembra di vivere su un altro pianeta. Albertini, per chi non se lo r ...

