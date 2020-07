Al Bano Carrisi e Romina Power, ogni giorno insieme per educare i figli (Di lunedì 6 luglio 2020) Quella che stiamo vivendo è un’estate particolare sotto ogni punto di vistarmelo eventi, anche all’aperto, zero party sulla spiaggia ed aperitivi rigorosamente seduti al tavolo. Non mancano, però, nemmeno quest’anno i tormentoni estivi, ovvero quelle canzoni che senti una volta e riesci immediatamente a canticchiare sotto l’ombrellone. Ebbene tra queste c’è anche quella che Al Bano Carrisi e Romina Power hanno presentato durante l’ultimo Festival di Sanremo. I due celebri ex sul palco dell’Ariston hanno infatti intonato “Raccogli l’attiino”, scritta dall’amico Cristiano Malgioglio. Il cantante pugliese e l’artista americana sono rimasti nel cuore dei loro ammiratori, anche dopo la separazione, e poter ascoltare i loro duetto regala ai fan un motivo in più per essere felici in questi mesi ... Leggi su aciclico

