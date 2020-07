Affari tuoi torna in tv e lo condurrà Marco Liorni (Di lunedì 6 luglio 2020) Affari tuoi torna in tv e a condurlo sarà Marco Liorni. Il celebre format Rai, secondo TvBlog, presto sbarcherà in prima serata per alcuni appuntamenti speciali. Al timone uno dei conduttori più amati di sempre. Elegante e mai sopra le righe, Liorni è riuscito a conquistare, un programma dopo l’altro, l’affetto del pubblico. Dopo l’addio a La Vita In Diretta, show condotto per ben sette anni con ottimi ascolti, ha dimostrato la sua bravura nel progetto di Italia Sì e con Reazione a Catena. Per TvBlog sarà proprio lui a presentare la nuova versione di Affari tuoi. La conferma ufficiale non è ancora arrivata, ma si parla di tre appuntamenti con protagonisti personaggi del mondo dello spettacolo. La fascia oraria dovrebbe essere quella serale, inedita per Affari tuoi. Basato sul fortunato format olandese Deal or No Deal, lo ... Leggi su dilei

