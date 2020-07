Adriana Volpe scaccia la crisi coniugale: da Ogni Mattina gli auguri a suo marito per l’anniversario (Di lunedì 6 luglio 2020) Grande attesa questa Mattina per l’intervista che Adriana Volpe ha annunciato ad Andrea Denver. Nel corso del simpatico colloquio tra i due ex concorrenti del Grande Fratello VIP non abbiamo scoperto nulla di nuovo e particolarmente interessante ma, alla fine di questa intervista, Adriana Volpe ha invece avuto un pensiero per suo marito. Dalla puntata di Ogni Mattina di oggi 6 luglio 2020, lancia infatti i suoi auguri a Roberto Parli. In queste settimane in merito alla loro storia si è detto e scritto di tutto. Si è parlato di una crisi, di un possibile divorzio. Di cose che non andavano, di momenti complicati ma oggi Adriana, con le sue dolci parole dal programma di Tv8, ha scacciato Ogni possibile crisi. Oggi infatti è l’anniversario di matrimonio di Adriana e Roberto. La conduttrice, dopo aver salutato il suo ospite, ha quindi colto l’occasione ... Leggi su ultimenotizieflash

