Adriana Volpe ed Andrea Denver di nuovo insieme a Ogni Mattina dopo Il Grande Fratello Vip (Di lunedì 6 luglio 2020) Adriana Volpe ha intervistato Andrea Denver ad Ogni Mattina, l'amicizia tra i due al Grande Fratello Vip aveva dato spazio ad un ampio gossip. L'attesa intervista di Adriana Volpe ad Andrea Denver non ha deluso i fan dei concorrenti del Grande Fratello Vip. Tra battute e frecciatine i due hanno più volte scherzato sul presunto flirt. Andrea e Adriana vantano un notevole numero di ammiratori sui social che vorrebbe vederli insieme - a dispetto dei loro attuali legami sentimentali - e che oggi hanno riempito le pagine di Twitter con foto dell'intervista. Andrea Denver per la sua prima intervista in Italia ha scelto Adriana Volpe ed il suo programma Ogni Mattina, la nuova trasmissione di TV8 insieme ad Alessio Viola. Un gesto di amicizia ... Leggi su movieplayer

filippoonestu : RT @OgniMattinaTV8: Adriana Volpe intervista Andrea Denver... Quanta emozione per l'attesissimo incontro tra @AdrianaVolpeTV e @andreadenve… - flamanc24 : RT @darveyfeels_: La tronista Adriana Volpe dice al corteggiatore Andrea Denver che lui è la sua scelta. #Volver #OgniMattina https://t.co… - LuciaFerraroEM : RT @Iperborea_: Comunque bello pensare che la prima intervista televisiva in assoluto di Andrea Denver in Italia sia stata con Adriana Volp… - LaSara35617525 : RT @giul91: Ma dall'alto di quale palcoscenico criticate la conduzione di Adriana Volpe? Mangia in testa anche alla conduttrice che ha insp… - IsaeChia : ‘#GfVip 4’, #AdrianaVolpe intervista #AndreaDenver a ‘#OgniMattina’, poi mette a tacere i rumor una volta per tutte -