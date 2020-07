Addio Ennio Morricone foto storiche del più grande musicista italiano di tutti i tempi (Di lunedì 6 luglio 2020) È morto Ennio Morricone, foto storiche del più grande musicista italiano della nostra epoca. È morto Ennio Morricone il più grande musicista italiano della nostra epoca. Ha toccato il cuore di tutti con le sue magnifiche colonne sonore nei film che hanno segnato la storia dello spettacolo italiano e non solo. Ennio Morricone ci lascia il 6 luglio all’età di 91 anni. Proprio oggi ricorre la giornata mondiale del bacio e la scena finale di “Nuovo Cinema Paradiso” è l’emblema del romanticismo nel cinema di tutti i tempi. Il ricordo affettuoso di Carlo Verdone, per lui ha composto il fischio più famoso al mondo nel ... Leggi su spettacoloitaliano

