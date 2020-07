Addio al maestro Morricone. Il cinema perde la sua musica migliore (Di lunedì 6 luglio 2020) Roma, 6 lug – Addio al maestro Ennio Morricone. E’ morto nella notte in una clinica romana per le conseguenze di una caduta il grande musicista e compositore di colonne sonore, due volte premio Oscar. Aveva 91 anni, qualche giorno fa si era rotto il femore. Autore delle colonne sonore più belle del cinema italiano e mondiale da Per un pugno di dollari a Mission a C’era una volta in America da Nuovo cinema Paradiso a Gli intoccabili, Morricone si è spento nella notte tra il 5 e il 6 luglio. La famiglia ha annunciato con una nota che i funerali si terranno in forma privata “nel rispetto del sentimento di umiltà che ha sempre ispirato gli atti della sua esistenza”. “E’ stato lucido fino all’ultimo” La nota dei familiari aggiunge che il maestro “ha conservato sino all’ultimo piena lucidità e grande ... Leggi su ilprimatonazionale

