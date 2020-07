Addio a Ennio Morricone, genio italiano. Da Leone agli Oscar una carriera da film (Di lunedì 6 luglio 2020) È morto Ennio Morricone. Il geniale compositore che ha segnato la storia del cinema con le sue colonne sonore è scomparso all'età di 91 anni. Morricone si è spento nella notte nella clinica romana in cui era ricoverato dopo aver riportato la rottura del femore pochi giorni fa. Il maestro si è spento all'alba del 6 luglio "nel conforto della fede, lucido fino all'ultimo", ha spiegato in una nota la moglie spiegando che i funerali si svolgeranno in forma privata come da volontà dell'artista. Morricone è stato un vero genio italiano che con le sue colonne sonore ha segnato la storia del cinema. Dal sodalizio con Sergio Leone, tra i primi a puntare sul ruolo fondamentale della musica nel linguaggio cinematografico, fino all'Oscar alla carriera nel 2007, seguito da quello per la colonna sonora di The ... Leggi su iltempo

