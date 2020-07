“Accoltellati da 10 italiani”, la versione degli ambulanti indiani non convince i Carabinieri (Di lunedì 6 luglio 2020) ambulanti indiani accoltellati sul lungomare di Napoli: indagini ancora in corso, i Carabinieri ipotizzano una lite tra connazionali per gli spazi nei quali posizionare le bancarelle. Brutta aggressione, quella avvenuta la notte scorsa a Napoli. Due immigrati di origine indiana sono rimasti feriti in circostanze che sono ancora al vaglio dei Carabinieri della stazione di … L'articolo “Accoltellati da 10 italiani”, la versione degli ambulanti indiani non convince i Carabinieri proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

