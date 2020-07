Abruzzo, l’assessore allo sport: “Abbiamo chiuso l’accordo per il ritiro del Napoli di 6 anni rinnovabili” (Di lunedì 6 luglio 2020) L’Assessore alle attività produttive, turismo, cultura e spettacolo della Regione Abruzzo, Mauro Febbo ha rilasciato alcune dichiarazioni a raio Marte sul ritiro del Napoli che si sta organizzando a Castel di Sangro quest’estate “Eravamo partiti con un po’ di scetticismo da parte di Aurelio De Laurentiis: all’inizio il ritiro doveva essere di un solo anno, ma è rimasto entusiasta dopo aver visto le strutture ed il contratto si è prolungato fino a sei anni”. L’Abruzzo darà 800 mila euro l’anno al Napoli? “Sì, e ci sarà anche la promozione del marchio Abruzzo all’interno dello stadio San Paolo”. In Trentino il Napoli percepiva di più? “Non credo, perché con noi i contratti saranno due, uno con la Regione ed uno col Comune di Castel di Sangro: il Napoli ... Leggi su ilnapolista

