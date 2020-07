A Wall Street si scatenano gli acquisti (Di lunedì 6 luglio 2020) (Teleborsa) – A Wall Street, il Dow Jones continua la giornata con un aumento dell’1,31%, a 26.166 punti; sulla stessa linea, l’S&P-500 continua la giornata in aumento dell’1,36%. Su di giri il Nasdaq 100 (+2,29%); con analoga direzione, effervescente l’S&P 100 (+1,63%). In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti beni di consumo secondari (+2,32%), telecomunicazioni (+1,88%) e informatica (+1,79%). Il settore utilities, con il suo -1,40%, si attesta come peggiore del mercato. Al top tra i giganti di Wall Street, Goldman Sachs (+4,63%), Walgreens Boots Alliance (+3,00%), Apple (+2,67%) e McDonald’s (+2,23%). Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Tesla Motors (+9,71%), Baidu (+7,00%), Xilinx (+6,48%) e Amazon (+4,25%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Dollar Tree, che continua la seduta con -3,42%. Sessione ... Leggi su quifinanza

