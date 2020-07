A Milano e Torino Starbucks arriva a casa con il delivery (Di lunedì 6 luglio 2020) (Foto: Deliveroo)Il Frappuccino? Ora arriva direttamente a casa. Starbucks sbarca nel mondo della consegna a domicilio grazie a una collaborazione in esclusiva con il portale di food delivery Deliveroo. Basta qualche clic sul sito o sulla app per riceve le tipiche bevande della catena statunitense, la colazione, i sandwich o i dolci americani proposti dalla caffetteria con il simbolo della sirena. Al momento l’offerta è attiva solo in due città italiane: a Milano con gli store di via Turati, via Durini, Porta Romana, corso Garibaldi, corso Vercelli, Assago e Milano Centrale (non è compreso quindi lo scenografico Starbucks Reserve Roastery di Cordusio, il primo locale di Starbucks aperto in Italia), e a Torino con il negozio di via Bruno Buozzi. “L’opportunità del servizio di delivery è stata prioritaria in questo periodo”, ha ... Leggi su wired

chedisagio : Guardate queste foto: Colombia anni 70? No. Messico anni 80? No. Torino, Italia, 2020. Leggete questo bel reportag… - TrafficoA : Milano-Cormano - Coda A4 Torino-Brescia Coda tra Nodo A4/A8 Milano-Varese e Cormano per traffico intenso - francescotrab : @90ordnasselA @theo94943 @scar15385 se il toro vedesse la gobba perdere e far figure sì, saremmo il torino di milano ?? - Neutopiablog : #Poetrification_Urbanismo_inverso (11-12-13 SETTEMBRE 2020) Torino - Barriera di Milano ?????? - LJsGirlfriend : @trasposta TORINO DOPO MILANO???????????? -